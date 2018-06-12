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Старшая дочь Барака Обамы может стать супермоделью

Сегодня, 02:30

Малия Обама недавно отметила свое 20-летие и все больше привлекает внимание фотографов из известных «глянцев». Папарацци подкарауливают девушку на нью-йоркских улицах, а затем отмечают ее приверженность демократическому стилю.

Старшая дочь Барака Обамы может стать супермоделью и получить широкую известность, однако сама Малия к этому не стремится. Учеба в престижном Гарварде, которая стала возможной благодаря выбору граждан США, занимает все ее время. Известно, что дочь бывшего президента, несмотря на свои выигрышные внешние данные, намерена посвятить себя «серьезному» делу.

Малия еще два года назад решила начать самостоятельную жизнь и устроилась в не самую известную голливудскую компанию, где в команде молодых энтузиастов отбирала сценарии для потенциальных киношедевров. При этом дочь бывшего главы Белого дома получала стандартную почасовую ставку в девять долларов. Тем не менее, по сведениям инсайдеров, некоторые дизайнерские дома уже приглядываются к Малии и намерены сделать ей выгодные предложения.

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