Беременная Рапунцель и Яббаров разъехались после ссоры

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Участники «Дома-2» начинают готовиться к родительским обязательствам, однако будущему отцу иногда сложно понять свою избранницу, находящуюся в положении. Алена испытывает сложный период гормональных перепадов настроения, однако старается держать себя в руках.

Однако стало известно, что беременная Алена Рапунцель и ее возлюбленный Илья Яббаров разъехались после очередной ссоры. Пара не смогла продержаться друг без друга долго, после чего влюбленные снова сошлись и пытаются забыть о произошедшем конфликте, от которого остался осадок у обоих.

По признанию Алены, Илья не всегда понимает, что на нем сейчас лежит большая ответственность, ведь уже через несколько месяцев парень станет отцом. После месяца беременности сестра Ольги Рапунцель посетила врача и сделала первое УЗИ, на котором смогла рассмотреть миллиметровый эмбрион своего будущего ребенка. Девушке выписали витамины и много анализов, о чем Алена рассказала поклонникам.