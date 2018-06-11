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Глава «Муз-ТВ» Давлетяров начал войну против клана Тимати Black Star

Сегодня, 15:10

Генеральный директор канала заявил, что часто поддерживал артистов рэпера, но когда канал начал нуждаться в их поддержке, ничего не произошло. На это Тимур Юнусов ответил, что вся премия – это «говно» и гендиректора вскоре вообще снимут с должности.

В своём недавнем интервью глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров заявил, что он оказывал целый год мощную поддержку в адрес клана Тимати Black Star, когда он нуждался в этом. Он поддерживал не только именитых и раскрученных исполнителей, но и рядовых артистов. Однако когда Давлетярову и премии «Муз-ТВ» потребовалась помощь Тимати, то ни рэпера, не его подопечных на мероприятии не было. В конце гендиректор пожелал Тимати и Black Star удачи в шоу-бизнесе, но уже без поддержки «Муз-ТВ».

Всё бы ничего, но Давлетяров своими словами начал целую войну кланов. После его заявления решил высказаться и Тимати. Рэпер рассказал, что не ходил на мероприятия «Муз-ТВ», которые являются «говном», и не пел бесплатно, поэтому награды и не получил. Тимати считает, что Давлетярову нужно бояться, что его после таких заявлений и вовсе уволит его же руководство. Это также может случиться, если оно узнает об отзывах людей о «Муз-ТВ».

Тимати угрожает, что Давлетярова снимут с должности так, как он снимет с эфиров клипы Black Star. По словам рэпера, гендиректор не смог поднять рейтинги со времён продажи актива Игорем Крутым, когда на «Муз-ТВ» слетались артисты со всего мира. Сейчас же на премии ходят только те, кому больше ходить некуда, и они не могут позволить себе громкие слова.

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