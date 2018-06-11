"Шоу по блату": За плечами победительницы "Холостяка" грязное прошлое

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Оказывается, Дарья Клюкина на проекте "Холостяк" оказалась благодаря своим богатым мужчинам-друзьям. Странно, что Егор Крид стал жертвой такого решения, и позволил пиариться на своём имени.

Эта правда выплыла из уст одного из знакомых девушки, который точно заявил, что Клюкина на проект попала явно нечестно. Он отметил, что как только девушка узнала об участии в новом "Холостяке" Крида, она тут же побежала на кастинг, где ей сразу отказали, ведь она уже принимала участие в борьбе за сердце Глинникова. После этого ей пришлось воспользоваться нажитыми связями, чтобы её пропустили для участия.

Выяснилось, что помог девушке её двоюродный Дима, который был хорошим приятелем тур-менеджера Егора. Они договорились, и музыыкант лично просил продюсеров взять девушку в шоу. В Свердловской области, откуда Дарья родом, о ней ходит плохая слава, так как она встречалась со всеми избранниками только ради денег, и об этом говорят на каждом углу.

Увы, но даже подруги у Дарьи сомнительные, ведь одна из них также поведала о финансовых желаниях Клюкиной, кроме этого, мол, её ничего не интересовало в мужчинах. Один из ухажеров даже пытался угрожать Дарье, заполучив интимные снимки, собирался их опубликовать в сети, чего в последствии все же не сделал.