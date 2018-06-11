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Иван Ургант прокомментировал слухи о получении им израильского гражданства

Сегодня, 14:02

Популярный телеведущий «Первого канала» не без доли присущего ему юмора отнесся к новостям, касающимся смены его гражданского статуса. Опровержение поступило своевременно и погасило «волну сплетен».

Иван Ургант прокомментировал разгоревшиеся слухи о получении им израильского гражданства, информация ранее была вброшена в медийное пространство. Телеведущий заявил, что прилетел в Тель-Авив по личным делам, связанным с родственными отношениями. В Израиле у семьи Ургантов есть много близких людей, которые в свое время эмигрировали из Советского Союза. Кроме того, на этой земле похоронены прабабушка и тетя Ивана.

По поводу репатриации Урганта и его желания получить израильское гражданство, сообщили несколько изданий со ссылкой на свои источники. Тем не менее, Иван с супругой Кикнадзе и своими детьми не собирается менять гражданство. Ургант предположил, что источником слухов стала опубликованная им фотография из аэропорта Бен-Гурион, где он и Наталья запечатлены в своеобразных нарядах.

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