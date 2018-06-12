VistaNews.ru


Шнуров провел параллель между воскрешением Бабченко и Иисуса Христа

Сегодня, 01:30

Скандальный российский певец Сергей Шнуров признал историю с фейковым расстрелом журналиста Аркадия Бабченко в Украине довольно «мутной». Такое сказочное воскрешение он сравнил с библейским чудом.

Последние несколько дней журналисты активно обсуждают тему воскрешения российского журналиста Аркадия Бабченко, которого якобы расстреляли на пороге его квартиры в Киеве. Такая инсценировка вызвала возмущение не только у специалистов, но и у обычных граждан, которым просто было жаль человека и членов его семьи.

Высказал свое мнение и скандальный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Звезда провел параллель между воскрешением журналиста и Иисуса Христа. Такие действия не только Бабченко, но и украинских специальных служб исполнитель расценил как антиобщественные. Себя Шнуров охарактеризовал как довольно циничного, но даже при этом он все же обрисовывает какие-то границы дозволенного.

По мнению музыканта, такие сказочные воскрешения теперь каждого заставят более критично относиться к информации о чьей-то гибели. Ведь никто не может дать гарантии, что данная информация правдива. «Жизнь протекает в телефоне, в мутной медиа-воде, и нет никаких ориентиров», - заявил Шнуров.

Как известно, окончательная, логичная и убедительная «версия» причин странной акции СБУ так и не была озвучена.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Шнуров о "воскрешении" Бабченко: "Мы наблюдали чудо"

Гудков о смерти Бабченко: "Подло, в спину"

Захарова прокомментировала "воскрешение" Бабченко

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем