Новый снимок детей Аллы Пугачёвой и Максима Галкина «взорвал» Сеть

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Максим Галкин продолжает радовать своих подписчиков в Instagram новыми кадрами с океанского отдыха. На этот раз артист разместил в Сети снимок, на котором изображены Гарри и Лиза.

Интернет-пользователи стали утверждать, что дети знаменитого семейства невероятно похожи на своих родителей. У маленького Гарри заметили общие черты лица с Максимом Галкиным, а светловолосая Лиза очень напомнила поклонникам саму Аллу Пугачёву.

«Боже мой, какие они лапули», «Малыши - загляденье просто! Обожаю!», «Лиза прихорошенькая», «Очень красивые детки», «Лизонька, очаровательная кокетка. А Гарри - дэнди! Порода видна сразу», «Гарри вытянулся , взрослеет, а Лиза мудреет», «Максим, обожаю ваших деток...такие они сладенькие, симпотяшки!», «Какие же они милые и напосредственные!», - заявили поклонники звездного семейства.