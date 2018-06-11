«Мистика»: Отвергшая Леву из «Би-2» девушка готова выйти замуж за другого

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Необычный случай во время выступления артистов музыкальной группы уже получил славу «спектакля» и «постановки». Актерами в нем стали двое парней и девушка. Прекрасной незнакомке певец пытался исповедаться, а в ответ она приняла помолвочное кольцо от другого.

Отвергшая Леву из «Би-2» девушка готова выйти замуж за другого. Об этом сообщил сам артист после концерта в Питере. Рассказал Лева о том, что выбрал случайную барышню из зала девушку для личного трагически обреченного обращения отверженного мужчины. Ее парень повел себя поразительно в этот момент.

«Я быстро занял его место и продолжил изливать ей душу. И тут я заметил преклонившего колено её кавалера с раскрытой коробочкой в руках. А там кольцо! Я допел песню и потом подошёл осведомиться, чем всё закончилось. Она согласилась. Счастья!» - рассказал артист в социальной сети.

«Мистика да и только», «Как романтично», «Все видела! трогательно до мурашек, снимать, снимала, но далеко и плохо видно», - написали комментаторы.