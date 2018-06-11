Сегодня, 12:11

Необычную публикацию артистка сопроводила интересным комментарием, поскольку заявления об ее полноте и тусклости на сцене уже не актуальны. В ответ хейтерам Анна продемонстрировала красоту, яркость и уникальный стиль. Подписчики певицы ликуют, а в комментариях просят показать видео, как «шуршит» юбка.

Анна Седокова восхитила фанатов блестящим нарядом. Публикацию артистка дополнила необычными словами.

«Включи свет, детка. Очень яркий, я хочу, чтобы вы все это увидели. Включи свет, детка. Ты знаешь, что мне нужно. Хочу, чтобы вы все видели. Хочу, чтобы вы увидели все огни», - написала Анна.

Седокова привлекла внимание необычной юбкой, которую хотят испытать на прочность поклонники. Для этого предложили Анне снять видео, как «шуршит» этот предмет гардероба Седоковой.