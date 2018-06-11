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«Слишком дерзко»: Дочь Дмитрия Маликова изменила образ и стала «роковой женщиной»

Сегодня, 12:06

Дочь популярного певца Дмитрия Маликова Стефания на днях шокировала своих поклонников сменой образа. Девушка решила немного изменить милую внешность и превратиться в «роковую женщину».

Стефания Маликова взрослеет и все чаще экспериментирует с косметическими средствами. На этот раз юная девушка отдала предпочтение помаде Dior, темного оттенка. Пользователи Сети не узнали молодую девушку, которая с таким макияжем стала выглядеть значительно старше. Однако нашлись и те фанаты, которые оценили необычный образ Стефании.

«Вообще классно, слов нет! Просто шикарна даже в таком образе», «Коварна и кровожадна, но с игривой улыбкой», «Роковая женщина стала, Стеша», «Вау! Необычненько», «Очень вызывающе и дерзко!», «Была такая милашка, а стала роковой женщиной», «Очень нравится, когда девушки не боятся ярких оттенков. Тебе идёт», - написали в комментариях пользователи Сети.

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