Асмус после годовщины свадьбы с Харламовым целуется с незнакомцем и «вылизывает» Мигеля

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Как сказала бы в этом случае одна из героинь фильма «Покровские ворота», - «Высокие отношения!». Поклонники звездной пары уже не знают, что и думать, находясь в полной дезориентации.

Действительно, Кристина Асмус после пятилетней годовщины свадьбы с Гариком Харламовым, то целуется с молодым незнакомцем, то «вылизывает» Мигеля. Обо всех этих непрогнозируемых «чудачествах» актриса рассказывает сама на странице в социальной сети, публикуя в виде доказательств и неопровержимых улик провокационные фотографии.

Поклонники в растерянности от такой откровенности. Не прошел еще первый шок после снимка, на которой Асмус настолько нежно целуется с незнакомым длинноволосым артистом, что дух захватывает, как появляется фото Кристины с языком коричневого цвета «подразумевается шоколад» и подписью «лизнула Мигеля», (подразумевается хореограф Сергей Шестоперов). Поклонники пары Харламов-Асмус находятся в шоке и когнитивном диссонансе.