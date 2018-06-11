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Оксана Самойлова потрясла подписчиков растяжкой мамы

Сегодня, 11:50

Необычное фото появилось в Сети и стало настоящей волной популярности для 50-летней родительницы артистки. Пикантный снимок продемонстрировал хорошую физическую форму и состояние здоровья. Накануне и сама знаменитость похвасталась отличной фигурой на вручении «Муз-ТВ».

Известная в России Оксана Самойлова привлекла внимание фанатов достижениями своей мамы, которая может составить выгодную и достойную конкуренцию Анастасии Волочковой.

Фирменный шпагат балерины смогла воссоздать 50-летняя мама Самойловой. К тому же, ее уникальный результат не смогли повторить даже гибкие дети Оксаны. Знаменитость потрясла подписчиков в социальной сети растяжкой мамы.

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