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Отец Ивана Урганта прокомментировал получение сыном гражданства Израиля

Сегодня, 11:38

Новость о новом статусе артиста стала неожиданностью, однако этот факт поразил некоторых поклонников юморного телеведущего. Смена места жительства, религии, возвращение к истокам династии – в этом заподозрили фанаты популярного ведущего шоу «Вечерний Ургант».

Журналисты из Израиля сообщили, что Иван Ургант официально стал гражданином этого государства. Теперь у него есть удостоверение личности гражданина, или «теудат-зеут». Отец Ивана Урганта прокомментировал получение сыном гражданства Израиля. По словам Андрея Урганта, он не может предоставить объективной информации, поскольку не владеет последними фактами из жизни своего звездного сына.

Такой ответ озадачил поклонников, поскольку есть две причины такого ответа: либо в семье серьезный конфликт и родные люди не общаются должным образом, или же Иван хорошо скрывает свой новый статус и планирует мигрировать в Израиль.

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