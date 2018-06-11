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«Тюменский гопник!»: Алёна Водонаева решила покорить YouTube

Сегодня, 11:33

Вслед за Ольгой Бузовой ещё одна экс-участница знаменитой телестройки «Дом-2» Алёна Водонаева также решила начать свою деятельность в YouTube. Об этом телеведущая сообщила в своем микроблоге.

Алёна Водонаева в сети Instagram анонсировала выход своего дебютного видеоролика на YouTube. С недавних пор знаменитость завела себе аккаунт на видеохостинге и теперь стремится покорять YouTube. В тизире Водонаева показала отрывки того, что будет происходить во влоге. Поклонники заметили, что Водонаева с супругом посетили магазин для взрослых и даже музей.

Однако внимательные поклонники на фоне знаменитости увидели надпись, которая гласила «Тюменский гопник!». По словам Водонаевой, первый её влог на YouTube появится через несколько дней.

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