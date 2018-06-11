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Беременную супругу хоккеиста Овечкина жестоко раскритиковали в сети

Сегодня, 11:32

Подтвердилась информация о том, что младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Овечкина ждет ребенка. И теперь ее образ жизни вовсю критикуют хейтеры.

Может, дело в банальной зависти, так как у пары началась белая полоса. Хоккеист Александр Овечкин несколько дней отмечает победу «Вашингтон Кэпиталз» в матче финальной серии Кубка Стэнли. Все это время Анастасия находится рядом с супругом. Сначала целую ночь «тусила» в клубе, на следующий день она присутствовала на застолье, которое также затянулось до утра, и это на седьмом месяце беременности.

В результате в Сети многие пользователи жестко раскритиковали беременную супругу хоккеиста Овечкина. Некоторые даже написали, что у девушки поменялся цвет лица, стал нездоровым, появились темные круги вокруг глаз. Посоветовали ей немного отдохнуть и поберечь себя.

Пара еще никак не комментирует беременность Анастасии. Известно только то, что, если родится дочка, назовут ее в честь мамы девушки - Вера.

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