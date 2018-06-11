«Ушли в отрыв»: Фото мило играющей с детьми Кейт Миддлтон на лужайке взорвали Сеть

Вчера, 23:45

Накануне состоялся благотворительный Maserati Royal Charity Polo Trophy в поло-клубе, где принимал участие принц Уильям. Пока член королевской семьи активно проводил игру, его супруга Кейт и дети активно и весело провели свободное время. Для выхода в свет герцогиня выбрала полосатое платье Zara за 69,90 доллара.

В воскресенье принц Уильям принял участие в благотворительном мероприятии, чтобы собрать деньги как для королевской больницы рака Марсдена, так и для Centrepoint, благотворительной организации бездомных. Конечно, Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта посетили важное для династии мероприятие, и все они были очаровательны - особенно Шарлотта, которая провела много времени, развлекая всех окружающих.

Герцогиня и мама троих выбрала летнее сине-белое полосатое платье, которое продается в Zara за 69,90 доллара. Платье имеет вертикальный сбор спереди и сзади с поясом на талии из той же ткани. Фото мило играющей с детьми Кейт Миддлтон на лужайке взорвали Сеть.

Непринужденная обстановка привлекла внимание ребят, которые буквально «ушли в отрыв».

Дети вели себя мило по-детски: бегали, прыгали, кувыркались. Маленькую Шарлотту уличили в баловстве, а Джордж своей игрой в «пистолет» заставил хейтеров ликовать и обвинять герцогиню в плохом выборе игрушек для ребенка.

Кейт уже обвинили в недосмотре за детьми и безразличии во время посещения мероприятия. Однако истинные поклонники королевской семьи готовы простить Миддлтон такую простоту и открытость.