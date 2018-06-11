51-летняя Холли Берри удивила обнаженным фото

Сегодня, 10:25

Голливудская звезда сфотографировалась у бассейна без купальника, прикрывая голую грудь руками. Кроме того, недавно женщина решила побрить свою голову.

51-летняя Холли Берри, несмотря на свой возраст, продолжает выглядеть очень хорошо и заниматься спортом. Она часто выкладывает свои обнажённые фото. Недавно же знаменитость вновь порадовала и удивила подписчиков очередным обнаженным фото. На нём Холли Берри была запечатлена возле бассейна без купальника, прикрывая голую грудь руками.

На актрисе также была надета радужная пачка. Это отсылает к тому, что она поддерживает ЛГБТ. Снимок Холли Берри подписала словами: «В поддержку всех людей, имеющих своё индивидуальное право БЫТЬ».

Это не первый раз за последнее время, когда голливудская знаменитость заставляет поклонников говорить о себе. Накануне Холли Берри побрила голову для роли в ожидаемом фильме «Джон Уик 3». Актриса будет играть злодейку.

Роль киллера Софии подразумевает, что Холли нужно было выбрить часть затылка. Подписчики женщины в Instagram отреагировали восторженно не только на новый образ Холли Берри, но и на её участие в фильме, первые части которого уже успели стать культовыми. Стоит отметить, что актриса часто экспериментирует со внешностью, и выбривать волосы ей не в первый раз.