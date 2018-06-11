«Тазики все купленные»: Артисты Фадеева больше не получат российские музыкальные награды

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Свое намерение отказаться от «сборной солянки» выразил продюсер MALFA. Фадеев уверен, что его подопечные безгранично благодарны зрителям, а количество наград и статуэток – это не показатель успеха. MALFA продолжит уделять внимание самой музыке, а не ее оцениванию.

Артисты Максима Фадеева больше не получат российские музыкальные награды. Об этом в соцсети рассказал сам продюсер.

«Во-первых, считаю, что сам формат премий уже давно изжил себя. Либо их нужно как-то менять, либо это перестанет работать уже со следующего года. В нашем офисе стоит огромное количество наград, и мы безгранично благодарны нашим коллегам и партнёрам за них. Но особенное, огромное СПАСИБО хочется сказать тем, кто ценят нашу музыку, болеют и переживают за нас», - сообщил Фадеев.

Поклонники музыкального лейбла выразили солидарность с компанией популярных звезд.

«Ну хоть кто то адекватен в этом шоу, молодцы, нельзя выходить и стоять рядом с бездарями, теперь понятно что тазики все купленные», «салютую, дядя Макс! Так и есть, все верно сказано. Озвучили глас народа!», «Норм ход! Зачем эти ненужные тарелки и вазочки))!?Судьи кто)?! Вот мне вообще плевать)! Я эти премии тупо не смотрю!» - рассказали фанаты в комментариях.