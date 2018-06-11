Армен Джигарханян снова собирается жениться

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После громкого бракоразводного процесса у российского актера Армена Джигарханяна возникли серьезные проблемы со здоровьем. Теперь же звезда снова готов вступить в брак.

Вся Россия следила за сложным и скандальным бракоразводным процессом между актером Арменом Джигарханяном и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Основным камнем преткновения стала одна их квартир знаменитости, в которой проживала его экс-супруга. Скандал вышел на телевизионные экраны – Цимбалюк жаловалась на супруга и обвиняла его в воровстве.

Такая ситуация очень серьезно пошатнула здоровье знаменитого актера, особенно если учитывать, что в 82 года такие стрессы для организма просто опасны. В результате Джигарханян вынужден был пройти курс лечения и некоторое время даже передвигался на инвалидной коляске. Помочь справиться со всеми навалившимися на актера проблемами вызвался его друг – Артур Согомонян.

На данный момент актер не вспоминает об лживой экс-супруге, а полностью старается отдаваться работе. Также знаменитость ожидает начала Чемпионата мира по футболу, ведь он является заядлым фанатом данного вида спорта. Друзья актера все же надеются на то, что суд признает пианистку мошенницей.

Теперь же сам Джигарханян заявил, что полон сил и даже снова собирается жениться. Правда теперь личная жизнь актера находится под большим секретом.