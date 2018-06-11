Продюсеры «Орла и решки» угрожают экс-ведущей Натали Неведровой

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В откровенной беседе с журналистами Натали рассказала, что когда она ушла из популярного шоу, то не только испоганила себе репутацию, но и нажила много врагов.

Телеведущая Натали Неведрова ушла из шоу «Орел и решка» еще в феврале этого года, но скандал из-за этого продолжается до сих пор. А причина, в том, что Натали не молчала о причинах, которые заставили девушку покинуть проект. Об этом шоу мечтают миллионы людей, этим она вызвала возмущение продюсеров программы.

«На подготовке программы с продюсерами шоу мы обговаривали мой предстоящий образ, - говорит Натали, - Я рассказывала о себе и о том, чего бы мне хотелось, а это - помогать другим людям и дарить всем добро. После этого я думала, что новый образ в телевизоре будет совпадать с реальностью, но уже после первых эфиров мне звонили мои знакомые и говорили, что я совсем не похожа на себя, что я выгляжу как полная дура, что это я не настоящая. «Натали, твой профессиональный имидж испорчен!» - говорили они мне. «В «Орле и Решке» ты получила дешевый образ!»

Но это не самое страшное, как оказалось потом. Знаменитость говорит, что после того как она ушла из трэвел-шоу, экс-ведущей начали угрожать продюсеры и представители пресс-службы «Орла и решки». Натали рассказывает, что началось это после ее комментария журналистам о новой ведущей Клаве Коки: «Совмещать карьеру певицы и это шоу практически невозможно». После публикации в СМИ этой беседы начались угрозы. Угрожали судом, обвиняли девушку в раскрытии коммерческой тайны и в облитии грязью певицы. Также угрожали некие представители Клавы. На сегодняшний день Натали Неведрова рада, что покинула шоу. Она занимается своими проектами, а свое свободное время посвящает дочке и мужу.