Продюсеры «Орла и решки» угрожают экс-ведущей Натали Неведровой

В откровенной беседе с журналистами Натали рассказала, что когда она ушла из популярного шоу, то не только испоганила себе репутацию, но и нажила много врагов.
Телеведущая Натали Неведрова ушла из шоу «Орел и решка» еще в феврале этого года, но скандал из-за этого продолжается до сих пор. А причина, в том, что Натали не молчала о причинах, которые заставили девушку покинуть проект. Об этом шоу мечтают миллионы людей, этим она вызвала возмущение продюсеров программы.
Но это не самое страшное, как оказалось потом. Знаменитость говорит, что после того как она ушла из трэвел-шоу, экс-ведущей начали угрожать продюсеры и представители пресс-службы «Орла и решки». Натали рассказывает, что началось это после ее комментария журналистам о новой ведущей Клаве Коки: «Совмещать карьеру певицы и это шоу практически невозможно». После публикации в СМИ этой беседы начались угрозы. Угрожали судом, обвиняли девушку в раскрытии коммерческой тайны и в облитии грязью певицы. Также угрожали некие представители Клавы. На сегодняшний день Натали Неведрова рада, что покинула шоу. Она занимается своими проектами, а свое свободное время посвящает дочке и мужу.