На концерте Эминема зрители запаниковали из-за звуков стрельбы

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Исполнение песни надолго запомнится почитателям известного рэпера. Эминема раскритиковали за использование устрашающих элементов в композиции.

Эминем выступал в качестве хэдлайнера на музыкальном фестивале Bonnaroo в Техасе. В середине исполнения песни Kill You, внезапно раздался очень громкий и реалистичный звук выстрела из ниоткуда. Сценарий концерта стал настоящим шоком для зрителей, неожиданный поворот надолго запомнится всем присутствующим. Эминема раскритиковали за использование выстрелов во время данного выступления. Billboard сообщает, что Эминем выступал хэдлайнером на музфестивале Bonnaroo в Техасе.

Многие люди в толпе были очень напуганы этим, и на самом деле пытались скрыться на полу, чтобы спастись от пуль. Хотя это звучит немного глупо на первый взгляд, на самом деле это удручающий пример жизни в США в данный момент. В стране, где массовые съемки происходят, казалось бы, каждую неделю, и почти 60 человек были убиты в Лас-Вегасе во время концерта на открытом воздухе, неудивительно, что люди могут поверить, что они были в опасной ситуации.

Кадры события можно увидеть в Сети, человек, держащий телефон, чуть ли не выбрасывает его из страха от выстрела.