«Супер папа!»: Максим Галкин показал трогательное фото с сыном Гарри

Сегодня, 09:16

Знаменитый пародист и счастливый отец Максим Галкин порадовал интернет-пользователей новым трогательным снимком со своим сыном Гарри, во время отдыха на море. Поклонники в очередной раз подчеркнули, что считают Галкина отличным отцом.

Максим Галкин очень любит своих детей, а потому так часто публикует в сети новые снимки со своими наследниками. На этот раз телеведущий показал фото, на котором находится в воде вместе с сыном Гарри. Фанаты посчитали снимок очень милым и пожелали на последующих фото увидеть Аллу Пугачеву с дочерью Лизой.

«Ну просто супер папа! Максим, вы большой молодец!!!», «Максим, какой умничка, какая глубокая душа! Как море!», «Какие вы классные, Папа и сыночек!», «Такой папа хороший!!», «Вы замечательный Отец! Успехов во всем вашей семье. Держитесь вместе!», «Максим! Так прекрасно всегда читать и смотреть ваши фото и видео с детьми, ну настоящий папа!», «Очень приятно наблюдать за Вашим отношениям к детям. Вы- молодец!», - заявили поклонники артиста.