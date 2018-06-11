VistaNews.ru


Иван Ургант стал вместе с семьей гражданином Израиля

Сегодня, 08:52

Известный российский телеведущий, который кстати имеет еврейские корни, оформил гражданство прямо в аэропорту Бен-Гурион вчера, 10 июня, когда приземлился в стране. Теперь он стал новым репатриантом.

Как сообщают журналисты из Израиля, Иван Ургант официально стал гражданином этого государства. Теперь у него есть удостоверение личности гражданина, или «теудат-зеут». Этот паспорт был получен прямо в аэропорту по прилёту в отделе приема новых репатриантов. Стоит отметить, что паспорта получил и сам Ургант, и его супруга Наталья Кикнадзе, и дочери.

О дальнейших планах телеведущего пока что ничего не известно. Останется ли он в Израиле, или же просто получит загранпаспорт, чтобы обладать право безвизового въезда в 161 страну. Тем не менее, по некоторым данным, Ургант покинул страну уже сегодня, чтобы поучаствовать в съёмках очередного выпуска «Вечернего Урганта».

Стоит отметить, что в 2017 году Израиль утвердил новый закон о международном паспорте, который репатрианты могут получить сразу по прибытию в страну. Документ считается одним из самых «сильных» паспортов мира, позволяя людям передвигаться между странами без проблем.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Фанаты заподозрили жену Урганта в беременности

Иван Ургант сильно постарел и стал гулять с невидимой собакой

Иван Ургант сделал предложение жене еще в школе

Главное за неделю

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У него сломалась машина времени, и теперь он...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем