Иван Ургант стал вместе с семьей гражданином Израиля

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Известный российский телеведущий, который кстати имеет еврейские корни, оформил гражданство прямо в аэропорту Бен-Гурион вчера, 10 июня, когда приземлился в стране. Теперь он стал новым репатриантом.

Как сообщают журналисты из Израиля, Иван Ургант официально стал гражданином этого государства. Теперь у него есть удостоверение личности гражданина, или «теудат-зеут». Этот паспорт был получен прямо в аэропорту по прилёту в отделе приема новых репатриантов. Стоит отметить, что паспорта получил и сам Ургант, и его супруга Наталья Кикнадзе, и дочери.

О дальнейших планах телеведущего пока что ничего не известно. Останется ли он в Израиле, или же просто получит загранпаспорт, чтобы обладать право безвизового въезда в 161 страну. Тем не менее, по некоторым данным, Ургант покинул страну уже сегодня, чтобы поучаствовать в съёмках очередного выпуска «Вечернего Урганта».

Стоит отметить, что в 2017 году Израиль утвердил новый закон о международном паспорте, который репатрианты могут получить сразу по прибытию в страну. Документ считается одним из самых «сильных» паспортов мира, позволяя людям передвигаться между странами без проблем.