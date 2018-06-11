«Звезды сошлись»: Наталью Штурм обвинили в сексуальных домогательствах

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Видеодоказательства вины женщины предоставил ее экс-любовник, которого виновница сенсационного сообщения предпочла сразу не узнать. После полного разоблачения оказалось, что у Натальи было желание прекратить успешные и счастливые отношения мужчины из-за ревности и эгоизма.

Наталью Штурм обвинили в сексуальных домогательствах прямо в эфире программы «Звезды сошлись». Известной артистке приписали интимный контакт с мужчиной, который спустя годы расставания решился рассказать сенсационную правду о бывшей возлюбленной.

Примечательно, что интим-сцены он снимал и монтировал даже после разрыва отношений с Натальей. Теперь же он решил подпортить ей репутацию и нажиться на ее положении и статусе. В этом уверены поклонники Штурм.