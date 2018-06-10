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Вадим Казаченко набросился на бывшую жену в зале суда

Сегодня, 23:04

Бывшая супруга все еще не может прийти в себя. Она не ожидала таких действий певца на людях.

В СМИ уже неделю обсуждают то, как Вадим Казаченко набросился на бывшую жену в зале суда. Видео выложили в сеть. Он вскочил и схватил Ольгу за волосы. Его вовремя остановили, однако, Вадим не думал успокаиваться и начал угрожать бывшей жене, утверждая, что он не только за волосы может схватить, но и «по репе настучать». Артист пригрозил, что так и сделает, когда они окажутся вне зала судебного заседания.

После заседания Казаченко так и не усмирил свой пыл. Он заявил, что раз Ольга все еще называет его мужем, то он запросто может хватать ее за что угодно и протащить по асфальту, уверяя, что ему за такие действия «ничего не будет». Он пригрозил, что так и сделает, если она не перестанет пускать в его адрес клеветнические заявления.

Сейчас, по словам певца, Ольге «повезло», так как она спряталась.

Сама же Ольга объясняет такое поведение бывшего супруга тем, что он злится из-за проигранного суда. Напомним, артист требовал от бывшей жены миллион, который он потратил на нее до свадьбы.

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