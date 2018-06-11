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Пелагея задолжала ГИБДД около 30 000 рублей

Сегодня, 00:45

У певицы накопился 21 штраф. Информация стала известна матери артистки, которая прокомментировала случившееся.

На сайте Федеральной службы приставов появилась информация о том, что Пелагея часто нарушает правила дорожного движения, разъезжая на высокой скорости, и неправильно паркуясь. Стало известно, что у артистки накопился 21 штраф, которые звезда все еще не оплатила. Таким образом, Пелагея задолжала ГИБДД около 30 000 рублей. Комментировать ситуацию певица пока оказывается и не хочет говорить близким о сложившейся ситуации.

Однако о штрафах дочери уже узнала Светлана Ханова. Она призналась, что впервые слышит о каких-либо штрафах, заявив, что ее дочь вообще редко сидит за рулем автомобиля.

Некоторые представители СМИ считают, что подобные нарушения связаны с тем, что звезда стала более востребованной. Ее чаще приглашают на различные шоу и корпоративы.

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