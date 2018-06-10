Модный казус: Толстоганова и Свиридова вышли на публику в одинаковых нарядах

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Знаменитости, присутствующие на таких популярных мероприятиях, как «Кинотавр», всегда становятся поводами для обсуждения со стороны журналистов и общественности. Некоторым культурным деятелям в этом году не повезло, и они буквально опозорились.

Один такой модный казус произошел с двумя известными личностями. Актриса Виктория Толстоганова и певица Алена Свиридова вышли на публику фактически в одинаковых нарядах. Артистки подобрали идентичные просвечивающиеся платья в виде черной сетки, под низ которых надели несколько отличающиеся элементы одежды. В таком соревновании больше преимуществ получила именно Толстоганова, подобравшая маленькое черное платье, ведь Свиридова надела утягивающее белье, которое выглядело вульгарно.

Битва образов произошла и между другими знаменитостями, но в одинаковом больше никто не пришел. Журналисты похвалили спутницу Федора Бондарчука Паулину Андрееву, которая, как и всегда, порадовала общественность выгодным декольте, подчеркивающим фигуру артистки и дополняющим цельный образ.