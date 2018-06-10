VistaNews.ru


Модный казус: Толстоганова и Свиридова вышли на публику в одинаковых нарядах

Сегодня, 22:26

Знаменитости, присутствующие на таких популярных мероприятиях, как «Кинотавр», всегда становятся поводами для обсуждения со стороны журналистов и общественности. Некоторым культурным деятелям в этом году не повезло, и они буквально опозорились.

Один такой модный казус произошел с двумя известными личностями. Актриса Виктория Толстоганова и певица Алена Свиридова вышли на публику фактически в одинаковых нарядах. Артистки подобрали идентичные просвечивающиеся платья в виде черной сетки, под низ которых надели несколько отличающиеся элементы одежды. В таком соревновании больше преимуществ получила именно Толстоганова, подобравшая маленькое черное платье, ведь Свиридова надела утягивающее белье, которое выглядело вульгарно.

Битва образов произошла и между другими знаменитостями, но в одинаковом больше никто не пришел. Журналисты похвалили спутницу Федора Бондарчука Паулину Андрееву, которая, как и всегда, порадовала общественность выгодным декольте, подчеркивающим фигуру артистки и дополняющим цельный образ.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Алена Свиридова не хотела первого ребенка

В студии "Секрет на миллион" Алена Свиридова рассказала о своих мужчинах

Пенсионерка Алёна Свиридова «утёрла нос» Алле Пугачёвой

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем