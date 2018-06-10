Малахов с женой отмечает 7-летнюю годовщину свадьбы

Сегодня, 22:34

Андрей Малахов разместил в своем Instagram трогательный «бумеранг». Он поздравил жену с годовщиной.

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой отмечает 7-летнюю годовщину свадьбы. Этим событием он поделился в своем Instagram, выложив пост с использованием функции «бумеранг», где целует в щеку свою супругу. Праздник они отмечают в своем любимом, как отмечает телеведущий, ресторане «Assunta Madre», где подают рыбу прямо из Средиземного моря.

Малахов написал: «Спасибо моей золотой рыбке , подарившей мне лучшие мгновения и сына!». Он также пригласил всех, кто не попал на их семейный праздник на большое открытие ресторана, обещая веселье и море шампанского.

Подписчики сразу начали поздравлять супругов: «Поздравляю! Будьте счастливы ! Желаю отметить золотую свадьбу!», «Семейного тепла и огня на долгие годы!», «Пусть в вашем доме всегда будет счастье, мир, любовь и уют!», «Совет да любовь! Горько, горько, горько!».