В Калифорнии актера Винса Вона задержали за «нетрезвое вождение»

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Неприятная ситуация случилась в городе Манхэттен-Бич примерно в 4 утра по местному времени, когда артист находился за рулем легкового автомобиля. В данный момент официальных комментариев от представителей знаменитости не поступало.

Инцидент, во время которого известного актера Винса Вона задержали за «нетрезвое вождение», случился в Калифорнии 10 июня. В момент управления транспортным средством американский кинодеятель был остановлен полицейскими, которые зафиксировали у водителя алкогольное опьянение или интоксикацию после принятия наркотических веществ.

Отмечено, что Винс Вон передвигался в авто вместе с пассажиром, однако его личность не уточняется. До настоящего времени артист находится в полицейском участке, другие обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.