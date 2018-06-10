VistaNews.ru


В Калифорнии актера Винса Вона задержали за «нетрезвое вождение»

Сегодня, 22:59

Неприятная ситуация случилась в городе Манхэттен-Бич примерно в 4 утра по местному времени, когда артист находился за рулем легкового автомобиля. В данный момент официальных комментариев от представителей знаменитости не поступало.

Инцидент, во время которого известного актера Винса Вона задержали за «нетрезвое вождение», случился в Калифорнии 10 июня. В момент управления транспортным средством американский кинодеятель был остановлен полицейскими, которые зафиксировали у водителя алкогольное опьянение или интоксикацию после принятия наркотических веществ.

Отмечено, что Винс Вон передвигался в авто вместе с пассажиром, однако его личность не уточняется. До настоящего времени артист находится в полицейском участке, другие обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Омске депутат без прав сел за руль пьяным и может лишиться мандата

На юге Красноярского края машина попала под электричку

В Воронеже 16-летний юноша угнал ВАЗ и катал подружку по городу

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем