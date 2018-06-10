Лена Миро назвала Дженнифер Лопес «старой жирной коровой»

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Скандальный блогер «Живого журнала» продолжает резко высказываться о звездах шоу-бизнеса. В этот раз под прицел попала американская певица.

Дженниер Лопес признана самой сексуальной женщиной всех времен по версии Victoria’s Secret. Многи ее поклонники без сомнений признают данный факт, но есть и те, кто совершенно не согласен с подобным титулом.

Лена Миро возмутилась, узнав эту новость, и назвала Дженнифер Лопес «старой жирной коровой», утверждая, что она не может зваться самой сексуальной женщиной, так как подобное мнение абсурдно. Миро утверждает, что звезда получила данный титул только потому, что является кумиром среднестатистической клиентки Victoria’s Secret.

Не остался без внимания и сам бренд, который блогер считает дешевым производителем нижнего белья для женщин из среднего класса, которые страдают лишним весом из-за поедания вредной пищи.

Журналист выложила не самые удачные фото звезды, написав: «Вот вам, свиньи, кумир, с которым вы себя ассоциируете! Жрите! Не обляпайтесь!».

Миро считает, что сексуальны молодость и стройность, а не 48-летняя женщина, страдающая климаксом и целлюлитом, которая даже не знает, что же такое «стройность».