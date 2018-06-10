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Деревянко и Яглыч сорвали друг с друга одежду на красной дорожке

Сегодня, 20:15

Актёры не смогли сдержать себя в руках на церемонии закрытия фестиваля «Кинотавр-2018».

Павел Деревянко и Владимир Яглыч повздорили прямо на красной дорожке. Знаменитости сцепились и сорвали друг с друга одежду на глазах у удивлённой публики «Кинотавра-2018». Сперва окружающие их гости не могли понять, что происходит. Позже всё прояснилось.

Оказалось, что драка была постановочной. После того, как Деревянко и Яглыч начали стаскивать костюмы, они превратились в шорты и жилеты. Подобным образом актёры решили прорекламировать предстоящую картину «Ночная смена». Свой поступок они не объяснили на словах.

По сюжету данного фильма после увольнения с завода идёт работать стриптизером, чтобы прокормить семью. Это не нравится его супруге, что ещё больше запутывает сюжет фильма. Когда картина выйдет в свет, не сообщается.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова «прискакала» на красную дорожку на лошади. Знаменитость эффектно появилась на публике, в очередной раз удивив общественность своим эпатажем. Многим данный перформанс пришёлся по душе.

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