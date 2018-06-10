Рита Дакота: «Говорить об этом вслух - непозволительная роскошь»

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Певица поделилась в Instagram анонсом «короткометражного монолога», снятого после клипа на песню «Нежность». В нем героини клипа рассказывают о своих страхах и боли.

Рита Дакота недавно выпустила клип на песню «Нежность». В нем были задействованы мамы с непростыми для женщины профессиями. Теперь певица поделилась в Instagram анонсом ролика, в котором она и героини клипа дают интервью, рассказывая о своих страхах и пережитой боли.

Певица разместила длинный текст, в котором описала свои чувства и поделилась мыслями на тему того, что «мама – не профессия» и каждая женщина имеет право заниматься чем-то еще, помимо воспитания детей. Дакота пишет: «Есть ещё одна тема, которую мы пытались затронуть в клипе «Нежность» и которую разглядели лишь единицы. А именно - «работающая мать». Иметь силы, мужество, и наконец, полное право, сохранить в себе профессионала, человека с делом жизни и личность, а не «маму в декрете длиною в жизнь», желающую укусить, обругать, наговорить гадостей, учить жизни, обвинять и ненавидеть».

Певица утверждает, что это далеко непросто совмещать воспитание детей и карьеру, а думают так лишь те, у кого нет одного или второго признака.

«О таком важном и нужном к огласке, но об этом никогда никто не говорит вслух. «Детки это счастье» и если тебе сложно, больно, невыносимо – ты плохая мать, это с тобой что-то не так. Но это неправда. Сложно всем без исключения, но говорить об этом вслух - непозволительная роскошь», - заключает артистка.

Поклонники оценили старания певицы и начали делиться своими историями и переживаниями в комментариях. Дакоту, также, буквально завалили комментариями с благодарностью: «Спасибо. Теперь я точно знаю, что всё получится», «Боже это так живо и здорово, что ты настолько открыто и откровенно делишься своим самым сокровенным и внутренним! », «Спасибо вам огромное за эту работу, прям затронуло!», «Люблю тебя за такую душераздирающую искренность», «Спасибо за то,что призываете людей быть людьми».