Бузова накормила бесплатно более трех тысяч человек

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Скандальная телеведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова решила развиваться не только в сфере шоу-бизнеса, но и в ресторанном бизнесе. Девушка рассказала о начале работы собственного кафе.

Перед открытием собственного кафе, Бузова сообщала о том, что она бесплатно накормит всю Москву. На этот раз Ольга дала слово сдержать обещание, и правда накормила бесплатно уже более трех тысяч человек.

«Накормили уже почти 3 тысячи человек бесплатно! Кто ещё не доехал? Ждём! Адрес: Цветной бульвар, дом 2 #buzfood», - пишет Бузова в своем аккаунте в Instagram.

Фанаты Бузовой по достоинству оценили ее поступок. Те, которым удалось побывать на открытии, рассказали, что Ольга очень позитивный и добрый человек, а еда в кафе очень вкусная.

"Только человек с большим сердцем может сделать такое добро!!!", - заключили поклонники девушки.