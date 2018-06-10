Сеть «взорвали» снимки индийского двойника Ирины Шейк

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На днях одной из самых обсуждаемых персон в социальных сетях стала индийская актриса и модель Дипика Падуконе. Пользователи Сети посчитали, что девушка невероятно похожа на российскую супермодель Ирину Шейк.

Сеть «взорвали» снимки индийской красавицы Дипики Падуконе, которая внешними параметрами многим пользователям Сети напомнила российскую модель и возлюбленную Брэдли Купера Ирину Шейк. Поклонники стали сравнивать снимки знаменитостей и находить очевидные сходства.

Стоит отметить, что на территории Индии Дипика Падуконе является одной из самых популярных и привлекательных в стране личностей. Актриса имеет множество кинематографических работ и престижных наград.