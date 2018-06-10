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«Ты творишь историю!»: Сестра Бузовой поражена количеством людей в Buzfood

Сегодня, 18:58

Анна решила похвалить ресторан Ольги за его успешность. По словам девушки, она хотела бы там пообедать, но предполагает, что еды там уже не осталось.

Сестра Ольги Бузовой Анна на своей официальной странице в Instagram опубликовала очередной фото. На снимке девушка была запечатлена в зеркале магазина модной бижутерии, которым принадлежит сёстрам.

Затем Анна добавила, что сегодня для её семьи «яркий день», а именно открытие первого ресторана в Москве её сестры Ольги, а также открытие очередного магазина бижутерии в Екатеринбурге.

Сестра Бузовой добавляет, что она была поражена количеством людей на открытии первого Buzfood. Анна хотела бы поехать туда и поужинать с Ольгой, но боится, что из-за успеха продуктов в ресторане уже не осталось. В завершение девушка заявила своей сестре: «Ты творишь историю!».

В это же время Ольга на открытии перед толпой молодых людей и телекамерами заявила, что она создаёт хорошую музыку для фанатов, красивую одежду для них же, а теперь открыла ресторан, чтобы поклонники могли вкусно поесть.

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