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Тимати посмеялся над рэпом дочери Волочковой

Сегодня, 18:59

12-летняя девочка зачитала на концерте рэп, однако посетители не очень оценили старания дочери Волочковой.

Анастасия Волочкова в последнее время стала часто выкладывать в Instagram успехи своей маленькой дочери, на этот раз балерина рассказала, что Ариадна спела рэп. Поклонники балерины заявили, что девочке лучше не петь, а саму Анастасию сравнили с Бузовой, которая, по их мнению, поет лучше Примы. Фанаты подчеркивают, что выступление дочери на фоне пения Волочковой кажется не таким уж и плохим. Также некоторые нашли странным тот факт, что Ариадна обучалась классическому вокалу, а на отчетном концерте решила спеть вообще в другом жанре.

«Тимати бы не оценил рэп Ариадны», - заключили фанаты.

Хотя стоит подчеркнуть, что девочка уверено чувствует себя на сцене, хотя силы голоса для таких песен ей еще не хватает.

Хейтеры Волочковой заявили, что она поет хуже Бузовой, а внешний вид балерины оставлял желать лучшего. Анастасия надела короткое бежевое платье в обтяжку. Платья подобного фасона не очень идут Волочковой, так как у нее не женственная накачанная фигура.

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