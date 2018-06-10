В Сети появилось видео с процедуры увеличения пениса Халявина

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Теперь русский Кен имеет орган, выше и толще на 3 сантиметра, чем был ранее. Ролик опубликован в Instagram на странице «Супер», его оценили более 97 тысяч поклонников.

В Сети появилось шокирующее видео с процедуры увеличения пениса Егора Халявина, который презентует себя в качестве русского Кена. Известным парень стал благодаря участию в шоу «Дом-2» и пластическим операциям, которых на его счету уже 15. Мероприятия по увеличению пениса стоили молодому человеку 60 тысяч рублей, но он остался доволен результатом.

В член Егора ввели пять шприцов филлеров. Теперь Кен может похвастать органом, выросшим и потолстевшим на 3 сантиметра со всех сторон. Под роликом пользователи предлагают парню увеличить мозг, который у него размером с грецкий орех. Другие и вовсе практически обозвали Халявина человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией.