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Чуть не стала балериной: Юлия Савичева рассказала о сложном выборе из детства

Сегодня, 22:07

Популярная певица Юлия Савичева на самом деле пришла к вокалу только в 16 лет. До этого её интересовала совсем другая судьба, как сообщает HotGeo.

На концертах Юлии Савичевой часто аншлаги, а её хиты любимы молодёжью. Однако в детстве звезда совсем не занималась вокалом. Сначала была танцевальная студия «Светлячок», где Юлия Савичева оказалась самой маленькой, но являлась солисткой коллектива. Далее начался балет, но о нём пришлось забыть из-за проблем со стопами. Занималась также Юлия Савичева и спортивно-бальными танцами, и выполняла движения с элементами цирковых трюков.

Продвижение в вокальном плане началось только в 16 лет с «Фабрики звёзд». Танцевальный профессионализм Савичевой здесь очень пригодился. Певица отметила, рассказывая обо всё этом, что хоть больше и не задумывается о том же балете, но к танцорам очень хорошо относится, понимая, какой это тяжёлый труд.

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