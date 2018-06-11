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Кейт Уинслет отправилась на романтические выходные в Венецию

Сегодня, 01:45

Звезда легендарного фильма «Титаник» отдыхает со своим мужем. Пара совершенно не стесняется проявлять свои чувства перед папарацци.

Кейт Уинслет отправилась на романтические выходные в Венецию со своим мужем Недом Рокнроллом. Пара выглядит очень счастливой и проводит время, гуляя по улицам, и катаясь на лодках. Судя по фото, супруги везде появляются вместе и не отходят друг от друга.

Супружескую пару совершенно не смущают папарацци, и они свободно демонстрируют свои чувства перед камерами.

Напомним, Кейт и Нед связали себя узами брака через полтора года знакомства. Церемония бракосочетания до последнего хранилась в тайне. О ней не знали даже родители супругов. Для Кейт это уже третий брак. Она впервые вышла замуж за режиссером Джимом Триплтоном, а вторым ее супругом был режиссер Сэм Мендес. Рокнролл является племянником миллиардера, а настоящее его имя Абель Смит.

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