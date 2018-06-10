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22-летняя модель Кэти Сэлмон появилась в крошечном бикини на пляже в Тенерифе

Сегодня, 18:09

Несмотря на свой юный возраст, девушка любит показывать своё голое тело папарацци. На этот раз звезда появилась в открытом купальнике, которые еле скрывал её формы.

22-летняя модель Кэти Сэлмон стала знаменита в 2016 году, после участия в шоу «Остров Любви» со своим бывшим парнем Адамом Макстедом. Примечательно, что тогда пара добралась до финальной четвёрки.

Сейчас же Кэти Сэлмон появилась на элитном пляже в Тенерифе в крошечном синем бикини и купальнике. Прогуливаясь по песчаным пляжам, девушка решила показать свои впечатляющие формы. Кэти одела трусы с высокой талией в стиле 90-х, но при этом на груди был достаточно закрытый купальник, что для модели не характерно. Но всё же и ему не удалось скрыть все прелести девушки.

Когда Кэти Сэлмон заметила, что её фотографируют, то сразу же стала позировать, показывая свои ягодицы и татуировки.

Стоит отметить, что модель не стесняется оголяться публично. К примеру, в прошедшем году она на вечеринке со своей подругой и футболистами перебрала с алкоголем и показывала журналистам голую грудь. Тогда Кэти заявляла, что просто напилась и все люди видели соски. Но общество тогда не приняло её поведение и оправдания, за что девушка подверглась гонениям, а её друзья-футболисты – дисквалификации. Перед этим она решила заняться серфингом без купальника.

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