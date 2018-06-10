Кендалл Дженнер показала грудь-мороженное

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Супермодель в очередной раз порадовала многомиллионную армию подписчиков откровенным фото топлесс.

Кендалл Дженнер опубликовала в своём Instagram-блоге снимок без нижнего белья. Звезда показала грудь-мороженное. 22-летняя супермодель показал подписчикам свою шикарную грудь во время фотосессии селебрити-фотографа Касс Бёрд. На снимке девушка позирует в чёрном купальнике, который обрезан в самом пикантном месте. На груди Кендалл красуются золотые кулоны. При этом шикарная грудь-мороженное прикрывают стикеры. Фотография мгновенно набрала сотни тысяч лайков от многомиллионной армии поклонников модели.

Между тем, девушка недавно предоставила повод для беспокойства для тысяч охотников за её сердцем. Знаменитость заметили в объятьях 18-летнего Анвара Хадида – младшего брата Беллы и Джиджи Хадид. Впрочем, источники в окружении Кендалл говорят, что это лишь мимолётный роман и серьёзных отношений девушка не ищет.

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