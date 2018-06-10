На открытии ресторана Бузовой детям стало плохо

Сегодня, 17:48

Сегодня в Москве Ольга Бузова устроила колоссальное мероприятие по поводу открытия своего первого ресторана под названием Buzfood, однако что-то пошло не так.

На Цветной бульвар пришли тысячи людей, чтобы полюбоваться на своего кумира, а также в последствии хайпануть видео и фотографиями в Instagram, ведь на сегодняшний день Бузова является настоящим прорывом, и о ней пишут и говорят везде. Но никто не ожидал, что как только мини-концерт певицы закончится и пора будет посетить сам ресторан, вся толпа, собранная на улице, просто не сможет влезть в одно помещение. В связи с этим сейчас там давка, настолько серьёзная, что некоторым детям стало плохо.

Охрана старается как-то помочь им, но из-за такого потока людей это становится практически невозможно. Страшно представить, чем может закончиться праздник Ольги.