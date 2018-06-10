VistaNews.ru


Карабас-Джигурда поделился, как его дети спели маме на французском

Сегодня, 21:31

Мужчина решил поддержать с помощью социальной сети и детей свою жену, которая находится вдалеке от родных людей.

 

Жена Никиты Джигурды провела три шоу в Японии, а в данный момент готовится к отправлению во Францию. Дети Никиты решили поддержать маму и спели песню на французском языке. В своём аккаунте Instagram Джигурда поделился видео, как поёт дочь Эва-Влада в образе Мальвины, а сын Мик-Анжель Крист – Буратино. «Под руководством Карабаса-Барабаса Мальвина с Буратино поют. Молодцы!», – так похвалил их отец.

 

В комментариях поклонники отмечают, что Карабас-то добрый, а дети хорошенькие. Подписчики придумывают шутливо-ласковое прозвище детям Джигурды: «цыплятки-джигурдятки». Кто-то также в шутку предсказывает, что у сына Джигурды действительно гены отца: «У мальчишки голосок будет, как у папки». Вот так домашние поддержали любимую женщину в доме, «посылая ей свои сердечные овации и вибрации».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Никита Джигурда показал в Instagram страстный танец с Мариной Анисиной

Никита Джигурда забыл сыновей от первого брака

Никита Джигурда новым видео доказал, что у него в семье конфликтов нет

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем