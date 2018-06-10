Карабас-Джигурда поделился, как его дети спели маме на французском

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Мужчина решил поддержать с помощью социальной сети и детей свою жену, которая находится вдалеке от родных людей.

Жена Никиты Джигурды провела три шоу в Японии, а в данный момент готовится к отправлению во Францию. Дети Никиты решили поддержать маму и спели песню на французском языке. В своём аккаунте Instagram Джигурда поделился видео, как поёт дочь Эва-Влада в образе Мальвины, а сын Мик-Анжель Крист – Буратино. «Под руководством Карабаса-Барабаса Мальвина с Буратино поют. Молодцы!», – так похвалил их отец.

В комментариях поклонники отмечают, что Карабас-то добрый, а дети хорошенькие. Подписчики придумывают шутливо-ласковое прозвище детям Джигурды: «цыплятки-джигурдятки». Кто-то также в шутку предсказывает, что у сына Джигурды действительно гены отца: «У мальчишки голосок будет, как у папки». Вот так домашние поддержали любимую женщину в доме, «посылая ей свои сердечные овации и вибрации».