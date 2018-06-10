Бузова-младшая сбреет брови из-за Instagram

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Девушке наговорили, что ее брови ей не идут. Пользователь denchiktv, снимавший соответствующий ролик, уверяет звезду в обратном.

Анна Бузова, младшая сестра Ольги Бузовой, заявила, что сбреет брови из-за Instagram. Ролик с таким заявлением опубликовал пользователь denchiktv, подписавший его комментарием: «Бузова решила сбрить брови, я прошу тебя не делай этого ты очень красивая!!!! А ещё ты очень добрый и отзывчивый человек!!!! Лично я очень ценю общение с тобой…».

Ролик оценили более 196,6 тысяч поклонников, но это ничего не имеет общего с популярностью Анны Бузовой. Оказывается, она стала участником очередного конкурса и подписывала коробки с модным гаджетом, параллельно разговаривая с автором видео.