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Звезда Playboy показала эротическое фото на фоне «Ростов Арены»

Сегодня, 03:30

Модель оригинальным образом пригласила футбольных болельщиков посетить свой родной город.

Мария Лиман показала в своём Instagram эротическое фото, где она позирует с футбольными атрибутами на фоне «Ростов Арены». Уроженка Ростова-на-Дону приподняла на снимке футболку, чтобы продемонстрировать низ груди и тем самым разогреть ещё больше фанатов футбола. Звезда Playboy пригласила всех посетить свой город в дни проведения ЧМ-2018. Она отметила, что Ростов преобразился за время подготовки так, что ей даже не верится. Модель предложила в комментариях указать поклонникам своих любимых футболистов, но фолловеры не могли отойти от темы обсуждения фигуры Марии. Под публикацией появилась масса комплиментов девушке.

Ранее мы писали, что ведущие «Матч ТВ» украсили обложку Playboy. Некоторые девушки признались, что долго колебались, принимать ли участие в съёмке, но в итоге согласились, что работа удалась на славу.

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