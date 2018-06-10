VistaNews.ru


«Не хуже всех»: «Дом-2» оказался только на 8 строчке рейтига худших российских шоу

Сегодня, 17:34

Проект «Дом-2», который не раз просили закрыть, получил номинацию «Тошнит с 2004 года», как сообщает VladTime. По словам пользователей Сети, которые составляли рейтинг программ, о которых давно следовало бы забыть, интересная задумка шоу очень быстро перешла в сборище для бездельников и безработных.

Седьмое место рейтинга худших за передачами, где обсуждают «бытовуху» - «Пусть говорят» и «Прямой эфир». У них номинация «Короли жёлтой прессы» - как раз из-за того, что семейная грязь выносится на всеобщее обозрение. Шестая позиция у «Звёзд под гипнозом» - особенно из-за того, что такое показывает федеральный канал.

Пятое место за шоу «Лучше всех», четвёртое – у «Королей фанеры», третье – «Ледниковых периодов», а второе – «Беременной в 16». Неофициальную главную же «Золотую малину» российского телевидения интернет-пользователи вручили «Холостяку» - за то, как там унижаются участники и участницы. Вместе с тем, нашлись критики у данного рейтинга, интересуясь – если указанные шоу такие плохие, то почему у них столько зрителей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Шоу «Звезды под гипнозом» обсудят в «Пусть говорят»

Эксперты составили ТОП худших фильмов от лучших режиссеров

Составлен ТОП-5 худших двигателей в истории автопрома

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем