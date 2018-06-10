«Не хуже всех»: «Дом-2» оказался только на 8 строчке рейтига худших российских шоу

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Проект «Дом-2», который не раз просили закрыть, получил номинацию «Тошнит с 2004 года», как сообщает VladTime. По словам пользователей Сети, которые составляли рейтинг программ, о которых давно следовало бы забыть, интересная задумка шоу очень быстро перешла в сборище для бездельников и безработных.

Седьмое место рейтинга худших за передачами, где обсуждают «бытовуху» - «Пусть говорят» и «Прямой эфир». У них номинация «Короли жёлтой прессы» - как раз из-за того, что семейная грязь выносится на всеобщее обозрение. Шестая позиция у «Звёзд под гипнозом» - особенно из-за того, что такое показывает федеральный канал.

Пятое место за шоу «Лучше всех», четвёртое – у «Королей фанеры», третье – «Ледниковых периодов», а второе – «Беременной в 16». Неофициальную главную же «Золотую малину» российского телевидения интернет-пользователи вручили «Холостяку» - за то, как там унижаются участники и участницы. Вместе с тем, нашлись критики у данного рейтинга, интересуясь – если указанные шоу такие плохие, то почему у них столько зрителей.