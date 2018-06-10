«Невероятно, но факт»: Лолита до неузнаваемости похудела в Болгарии

Сегодня, 17:13

Окучивание грядок на даче позволило певице скинуть 10 килограммов. Помощником в таком непростом деле стал супруг Дмитрий Иванов.

Невероятно, но факт то, что Лолита, давно смирившаяся со своими пышными формами, до неузнаваемости похудела на даче в Болгарии. С ней вместе окучивал грядки и верный супруг Дмитрий Иванов. Примечательно, что звезда эстрады с 9 утра начинала работу на грядках, а в 9 вечера уже без сил ложилась спать.

На весы Лолита не ставала, но радуется, что ей стали подходить джинсы, которые ранее даже не застегивались. Певица пробыла в Болгарии 15 дней и за это время, как она полагает, скинула не менее 10 килограммов. Отдых был испорчен только подвохом в покупке укрывного материала, защищающего клумбы от сорняков. Оказывается, ей продали теплоизоляцию для крыш. Также Лолита купила просроченный опрыскиватель, который пожог звездные ручки.