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«Апокалипсис по-женски»: Бузова решила захватить мир

Сегодня, 16:54

На открытие кафе теледивы пришли около 13 тысяч человек. Об этом информирует издание «Супер» в социальной сети Instagram.

В Москве может наступить апокалипсис по-женски, ведь многие уверенны, что Ольга Бузова решила захватить мир. Сначала она запела и набрала популярности, потом она заявила о создании бузкоинов, а теперь открыла свое кафе, практически напротив заведения Тимати. Можно только представить, как рэпер отреагировал на аншлаг во время открытия конкурента.

Ольга Бузова лично представила свое кафе многотысячной публике, надев для презентации синюю футболку с символикой Чемпионата мира по футболу. Пользователь marusya_bell пишет: «Стадо пришло на водопой», комментируя кучу поклонников теледивы.

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