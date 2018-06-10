Любовь всей жизни Оскара Кучеры два года скрывала их общего ребенка

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Популярный актер Оскара Кучера не любит раскрывать подробности своей личной жизни. Однако в эфире программы «Секрет на миллион» он рассказал ведущей Лере Кудрявцевой некоторые подробности.

Оскар Кучера долгое время не раскрывал информацию о своей личной жизни. Известно, что актер всячески избегает тем, касающихся его семьи и отношений. Однако для ведущей программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой он сделал исключение.

Актер рассказал о своем браке с моделью Майей Марковой, признавшись, что их семейная жизнь была совершенно не идеальной. У пары достаточно часто вспыхивали ссоры и разногласия. Оказывается, Оскар изменил своей супруге с давней подругой Юлией. Он отметил, что Юлия не хотела разрушать чужую семью и оборвала связь.

Как оказалось, от актера забеременели сразу две женщины – его супруга Майя и любовница Юлия. Однако любовь всей жизни Оскара Кучеры Юлия два года скрывала их общего ребенка. Актеру удалось помириться с супругой после измены, но в один момент ему написала Юлия, сообщив о том, что родила от него ребенка.

Актер отмечает, что не сразу поверил возлюбленной, но все сомнения улетучились, когда он увидел очень похожего на него малыша. Оскар развелся с женой и вот уже 11 лет пребывает в браке с Юлией, которую, как он признается, очень любит.