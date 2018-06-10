Наталья Рудова чудом не попала в аварию

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Знаменитость поделилась с поклонниками тревожным рассказом о том, как прямо на проезжей части ее серьезно подрезал незнакомец на внедорожнике. Артистка заявила, что относится к таким людям с особым презрением, и посоветовала им осуществить подобный маневр с «серьезным дядей», а не девушкой.

Наталья Рудова рассказала, что чудом не попала в аварию, и в этом ее уберегло случайное везение. На оживленной дороге неизвестный мужчина решил не по правилам обогнать актрису, после чего она была серьезно напугана. Рудова отметила, что не стала бы делиться таким стандартным происшествием, если бы это не было так страшно, а человек сделал бы это не намерено.

Знаменитость, назвала водителя, создавшего аварийную ситуацию, настоящим ублюдком. Наталья посоветовала таким автовладельцам показывать свои способности и превосходство над другими не слабым девушкам, а серьезным мужчинам, которые отреагировали бы на подобное хамство совершенно по-другому.